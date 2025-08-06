「ＤｅＮＡ５−８広島」（６日、横浜スタジアム）広島が相手の追い上げを振り切って４位に浮上した。先発・大瀬良が５勝目。広島に原爆が投下されて８０年という節目の日に、復興の象徴として生まれた地元球団が特別な白星を挙げた。打線は同点の四回にモンテロが２試合連続本塁打５号２ラン。新助っ人はＤｅＮＡだけで４本塁打と、好相性ぶりを示した。さらに五回には末包９号２ランを放ち、東を５回１０安打６失点で攻略し