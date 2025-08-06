あらやだ、全部カッコいい。80年代のアメリカで巻き起こった“サタニック・パニック”と、その背後にある真実に迫るドキュメンタリー『サタンがおまえを待っている』が８月８日(金)よりいよいよ公開。６種類のオルタナビジュアルが解禁された。また、入場者プレゼントとして“サタニックビジュアルチラシ”が配布されることが決定した。サタニック・パニック（悪魔に関する社会的パニック）を引き起こすきっかけとなった書籍「ミシ