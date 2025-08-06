10回阪神1死満塁、決勝点となる押し出し死球を受けた大山＝バンテリンドーム阪神が連日の逆転勝ち。1―2の八回に佐藤輝の適時打で追い付き、延長十回は1死満塁から大山の押し出し死球で勝ち越した。近本が適時打を含む4安打で全得点に絡んだ。中日は柳が好投しても藤嶋、橋本が踏ん張れなかった。