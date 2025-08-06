被爆80年の節目を迎えた広島では、平和への願い込めた“とうろう流し”が行われました。原爆ドーム前を流れる元安川でのとうろう流し。毎年、「原爆の日」に行われています。水を求めて亡くなった犠牲者の霊を慰めようと、戦後間もなく、川にとうろうを流したのが始まりとされています。市民らによって鎮魂や平和への願いが書かれたとうろうが水面を照らしました。■参加者「ピースって書きました。いつまでも平和に暮