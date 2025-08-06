天皇杯・４回戦、町田１−０京都」（６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田が後半１４分のＦＷ藤尾翔太（２４）の先制点を守り切り、京都にウノゼロ（１−０）勝利。クラブ初の８強進出を決めた。試合後、黒田剛監督（５５）は「初の準々決勝進出ということで、クラブの歴史にも一つ扉を開けることができたことに対する喜びがあります」とうなずいた。６月１１日の同杯２回戦・京産大戦から公式戦８連勝と勢いが止まらない。