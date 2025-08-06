３日、タシュクルガン・タジク自治県の慕士塔格（ムスタグアタ）氷河公園を訪れた人たち。（カシュガル＝新華社記者／王菲）【新華社カシュガル8月6日】中国新疆ウイグル自治区のパミール高原東側に位置するタシュクルガン・タジク自治県は観光シーズンを迎え、各地から訪れた観光客が高原特有の景色や文化を満喫している。２日、タシュクルガン・タジク自治県の阿拉爾（アラル）国家湿地公園。（カシュガル＝新華社記者／王菲）