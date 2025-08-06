◇セ・リーグ阪神3-2中日（2025年8月6日バンテリンD）阪神・佐藤輝明内野手（26）が8回に同点に追いつく適時打を放った。「きょうも凄い大きい勝ちだと思いますし、また明日ですね」逆転3ランを放った前夜に続き、この日もチームの勝利をたぐり寄せる一打を放った。1点劣勢の8回2死三塁で、初球の低めの変化球を捉えて左翼への適時打をマーク。終盤で同点に追いつき「良いところに飛んでくれたので良かったです」と