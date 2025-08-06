【MLB】ドジャース12−6カージナルス（8月5日・日本時間8月6日）【映像】大谷、相手バッテリーの隙をついて二塁を狙う瞬間8月5日（日本時間8月6日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対セントルイス・カージナルスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が披露した爆速盗塁と、あまりに無警戒な形で走られた相手バッテリーが話題となっている。5-3、ドジャース2点のリードで迎えた7回裏・ドジャースの攻撃。この回先