◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日▽１回戦鳴門５―４天理（６日・甲子園）初の２部制第４試合は、天理が鳴門に３点差逆転負けし、山梨学院に敗れたセンバツに続いて１回戦で敗退した。２０１０年以来、同校２度目の春夏連続初戦敗退で、甲子園８０勝と夏５０勝は持ち越し。奈良大会決勝と同じ右アンダースロー・松村晃大、左サイドスロー・橋本桜佑、右オーバーハンド・長尾亮大の“千手観音継投”がはまらず、奈良