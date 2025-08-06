◆天皇杯▽ラウンド１６（４回戦）鹿島３―２福岡（６日・メルカリスタジアム）８強入りを懸けた鹿島―福岡の一戦は、鹿島が３―２で競り勝ち、ベスト８進出を決めた。雷により約５０分の中断を挟んだ“３時間半ゲーム”は、劇的な幕切れとなった。＊＊＊序盤は鹿島が主導権を握り、福岡を右に左に揺さぶりながら試合を優位に進める。１３分、チャヴリッチの突破が相手のファウルを誘い、ＰＫを獲得。これをチャヴリッ