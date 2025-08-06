元日向坂４６の富田鈴花が６日にＳＮＳを更新。自身初となる写真集が発売されたことを報告した。５日に自身初となる写真集「鈴花サーキット」を発売した富田。インスタグラムに「発売から１日＃鈴花サーキット走行中写真集の感想おまちしてますネ＃ｓｕｚｙｇｒａｍ＃富田鈴花１ｓｔ写真集＃鈴花サーキット」とつづり、オフショットを披露した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。