大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演を務める水9ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』（テレビ朝日系）が、8月6日に第5話を迎えた。 参考：『大追跡』SSBCは“科捜研”や“特命捜査対策室”とどう違う？作品を超えた連携にも期待 第5話のキーワードは双子。倉田一郎（眞島秀和）が殺害された事件の容疑者として浮かび上がってくるのは、浜田響（濱田龍臣）と双子の兄である稲城純一（