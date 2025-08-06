◆第１０５回天皇杯▽４回戦広島３―０清水（６日・エディオンピースウイング広島）広島が３発快勝で８強入りを決めた。広島平和記念日に行われた一戦の後、サッカー日本代表の森保一監督が取材に応じた。試合の前には、平和記念公園での平和記念式典にも参列。「ずっと個人的に出たいと思っていまして、協会と相談をしたところ代表監督として行くことを許可してくださった。沖縄の慰霊の日に続いて、参加させていただいた