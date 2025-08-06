◇セ・リーグ阪神3-2中日（2025年8月6日バンテリンD）阪神は両リーグ最多となる今季16度目の延長戦を制して優勝へのマジックを1つ減らして32とした。藤川監督は零封リレーの救援陣、固い守備を勝因に挙げ「守備も含めてね、自分たちのゲームはできたかなと思います」と力強くうなずいた。僅差の展開に持ち込んで、打線が勝負強さを発揮して相手を振り切る“らしい”勝ち方。指揮官は「しのぐというかペース、自分たち