お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が6日放送の「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。プライベートな一面を共演者から次々暴露される場面があった。この日、放送作家の野々村友紀子氏から、飲み会での態度について暴露される一幕が。「私、飲んでるときにたまたま一緒になって、話しかけても足を広げてスマホを見ながら、“はい、はい”って…」と明かし、「まあ、津田なんですけど」と実名を挙げて指摘した。