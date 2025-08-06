◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―３阪神＝延長１０回＝（６日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が、２戦連続逆転勝利を冷静に受け止めた。１点を追う８回に佐藤輝が同点の左前適時打を放ち、延長１０回に大山の押し出し死球で勝ち越し。近本が４安打と切り込み隊長としての仕事を完遂し、鉄壁のリリーフ陣もいつものように奮闘した。指揮官は「守備を含めて自分たちのゲームはできたかなと思う。阪神らしい野球ができた」