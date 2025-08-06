メッシナ海峡大橋の完成予想図（イタリア道路公団提供・共同）【ローマ共同】イタリア政府は6日、本土と南部シチリア島をつなぐ鉄道・道路併用橋「メッシナ海峡大橋」の建設計画を承認したと発表した。完成すれば世界最長のつり橋になる。イタリアの建設会社「ウィービルド」によると、同社が主導する共同事業体に日本のIHIも参画する。建設費用は推定135億ユーロ（約2兆3千億円）で、2032〜33年ごろの完成を目指すという。つ