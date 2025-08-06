フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「怒り・イライラを抑える１１の裏ワザ」。ダイアン・津田篤宏は「駅の改札を出た途端に立ち止まる人にイライラする」と告白。さんまは「ちっちゃい男やなぁ…。そんなことで…」と突っ込んだが、津田は「駅の改札出たところで止まる人いるんですよ。出た瞬間に。なんか携帯見たりとか。とりあえず前行け！と思うんですよ？」と