「プロレス・スターダム」（６日、後楽園ホール）シングル最強を決める毎年夏恒例の５★ＳＴＡＲＧＰの公式戦が行われた。レッドスターズＡブロックでは、ワールド王者の上谷沙弥が１１分５４秒、旋回式スタークラッシャーから片エビ固めで、羽南から３カウントを奪取。無傷５連勝で勝ち点１０に伸ばした。羽南は２勝２敗１分け（勝ち点５）となった。朝の生番組「ラヴィット！」（ＴＢＳ系）出演で注目を集める上谷。バラ