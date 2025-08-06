関川村は6日夜、土砂災害の危険が高まったとして村内の33世帯、81人に避難指示を出しました。降り続く大雨のため、土砂災害の危険度が高まっています。少しでも安全な場所へ速やかに避難してください。避難指示の出されている地域は以下です。大字幾地、大字金俣