◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）ソフトバンクが先発全員安打など今季最多の17安打で12点を奪ってロッテに快勝した。今季初の5番起用だった牧原大成が1号2ランを含む3安打5打点。先発の大津亮介が6回7安打2失点と粘りの投球で2勝目を手にした。野村勇は5回に10号3ランを放った。これで2022年のルーキーイヤー以来、3年ぶりの2桁本塁打に。さらに4回にも左前適時打を放っており、キャリアハイの1試合4打点をマー