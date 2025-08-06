◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）ソフトバンクが先発全員安打など今季最多の17安打で12点を奪ってロッテに快勝した。今季初の5番起用だった牧原大成が1号2ランを含む3安打5打点。野村勇は3年ぶりの2桁本塁打となる10号3ランを放つなど自己最多の4打点。先発の大津亮介が6回7安打2失点と粘りの投球で2勝目を手にした。初回2死満塁では佐藤都志也の左中間を抜けそうな大飛球を中堅の周東佑京が好捕。無失点で切り