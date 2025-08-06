佐賀県警武雄署は6日、武雄市の40代女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約94万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者が7月18日にSNS上で知り合った相手から「動画を閲覧して高評価をすれば収入を得られる」という副業や暗号資産の投資話を持ちかけられた。同21日から28日までの間、相手から指定された口座などに電子マネーや現金を8回に分けて振り込み、だまし取られる被