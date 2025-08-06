８月６日に、天皇杯のラウンド16の７試合が各地で開催された。FC東京はC大阪に２−１で勝利。町田は京都を１−０でくだし、広島は清水に３−０の完勝を収めた。浦和は山形に２−１で逆転勝ち。相模原は延長戦の末に秋田に２−１で競り勝った。J１クラブを連破して勝ち上がってきた東洋大は、前回王者の神戸と激突。１−１で迎えた延長戦後半の終了間際に失点し、惜しくも１−２で敗れた。雷の影響で試合が一時中断した鹿