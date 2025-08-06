巨人２―０ヤクルト（セ・リーグ＝６日）――巨人が３カードぶりの勝ち越しを決めた。二回にリチャードの適時内野安打で先制。プロ初先発の森田が６回無失点で初勝利を挙げた。ヤクルトは打線が沈黙した。◇広島８―５ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝６日）――広島が打ち勝った。一回、坂倉の２点二塁打で先行し、四回にモンテロの２ラン、五回には末包が２ラン。ＤｅＮＡは東が５回６失点と試合を作れなかった。◇阪神３―２中日（