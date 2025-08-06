エボリューション６日の新木場１ｓｔリング大会で「ＥｖｏｌｕｔｉｏｎＳｔｒｏｎｇＷｏｍａｎ’ｓＣｈａｍｐｉｏｎ」（エボ女ストロング王座）初代王者のＺＯＮＥＳが挑戦者のソイを退け、初防衛に成功した。ＺＯＮＥＳは７月に行われた初代王者決定トーナメントで頂点に立ち王座を戴冠。決勝戦後のリングで挑戦を表明したソイとのＶ１戦が決定していた。序盤、ショルダータックルの意地の張り合いに敗れたＺＯＮＥＳ