「ＤｅＮＡ５−８広島」（６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの追い上げがあと一歩届かず敗戦した。スターナイトイベント１１連勝と、勢いに乗っていたＤｅＮＡだったが、この日はリードオフマン・桑原が体調不良を訴えてベンチを外れた。試合前練習から姿がなく、また七回の守備からスタメンだった三森に代わって宮崎が途中出場となった。試合後の三浦監督はいずれも「体調不良」と説明。三森に関しては「ちょっとしんどそう