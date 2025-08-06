◆バスケットボール男子 アジアカップ日本９９―６８シリア（６日、ジッダ）５４年ぶりアジアの頂点へ、ホーバスジャパンがグループリーグ初戦を快勝で飾った。世界ランク２１位の日本は同７１位のシリアに９９―６８で勝利。目標のグループリーグ１位通過へ好発進を切った。パリ五輪代表の富永啓生（北海道）は第４クオーターに２本の３ポイント（Ｐ）シュートを決めるなど、チーム２位の１８得点を挙げ、勝利に貢献した