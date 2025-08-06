チャンネル登録者数100万人超えの人気美容系YouTuber・かわにしみきさんプロデュースの「muice(ミューイス)」から、ブランド初となる「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボアイテムが登場！スヌーピーと仲間たちがデザインされた限定パッケージに、コラボ限定カラーも。2025年8月10日(日)からは日本橋でポップアップストアも開催される。【画像】『PEANUTS』コラボアイテムを見るかわにしみきプロデュース「ｍuice」、初のPEANUTSコラボ！