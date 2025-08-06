芸能事務所・ケイダッシュの川村龍夫会長の通夜が5日、東京・護国寺で営まれ、多くの著名人が参列。川村会長を追悼しました。通夜には、俳優の佐藤浩市さん（64）、小栗旬さん（42）、秋元康さん（67）、岸部一徳さんらが参列に訪れました。渡辺謙さん（65）は「僕の危機的な状況を2度も救っていただいて。今、こうやって仕事ができているのは川村さんのおかげなので」と語り、「残念ではありますし、でも、らしい最期を迎えられた