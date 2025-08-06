◇アジアカップ1次リーグB組日本99ー68シリア（2025年8月6日サウジアラビアキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の初戦でシリア（同71位）と対戦。前半は攻守にミスを連発して9点リードを許したが、後半は吉井裕鷹(27＝三遠)の大活躍で逆転に成功。アジアカップ初戦は逆転勝利で白星発進を決めた。次戦は8日にイラン（同28位）と対戦