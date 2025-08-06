◇セ・リーグ中日2-3阪神（2025年8月6日バンテリンD）中日は2試合連続で救援陣が踏ん張れず、逆転負けで3連敗。借金10となり、5位に転落した。0―0の2回1死三塁で、石伊の左中間適時二塁打で先制。1―1の5回1死では上林の右12号ソロで、再びリードした。誤算は8回。2番手・藤嶋が2死三塁で、佐藤輝に左前適時打を浴びて同点。延長10回には、前夜、佐藤輝に逆転V3ランを浴びた橋本が1死も奪えず満塁を招いて降板。代わ