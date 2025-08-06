シリア戦でプレーする日本の吉井＝ジッダ（（C）FIBA・共同）バスケットボールの男子アジア・カップ第2日は6日、サウジアラビアのジッダで行われ、世界ランキング21位の日本は1次リーグB組の初戦で、同71位のシリアを99―68で下した。日本は前半終了で32―41とリードを許したが、吉井（三遠）やホーキンソン（SR渋谷）らが活躍した第3クオーターに逆転。第4クオーターも富永（北海道）らの3点シュートなどでリードを広げた。