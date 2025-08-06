主将・山之内佑成が明かした思い「とにかく悔しかった」天皇杯のラウンド16が8月6日に行われた。今大会でJ1リーグの柏レイソルとアルビレックス新潟を破り、16強進出を決めていた初出場の東洋大学（アマチュアシード）は、前回王者であり、現在J1リーグで首位に立つヴィッセル神戸と対戦し、熱戦の末に延長戦で1-2と敗れた。前半13分にMF井出遥也に先制点を許す苦しい展開となりながらも、MF湯之前匡央の2試合連続となるゴール