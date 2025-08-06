きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１４７円台での上下動に終始している。本日１４７．８０円付近に来ている２１日線に接近すると上値を抑えられる一方、さらに下値を試す動きも限定的となっている。 状況に変化はなく、先週の驚きの米雇用統計を受けた急落からは一服しているものの、積極的に買い戻しを強める動きまでは見られない。先週の米雇用統計を受けてＦＲＢの早期利下げ期待が台頭しており、それがドル円の買い戻しに