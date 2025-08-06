気象台は、午後10時37分に、洪水警報を穴水町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・穴水町に発表 6日22:37時点能登では、7日夕方まで土砂災害に、7日朝まで低い土地の浸水に、7日未明から7日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報・土砂災害7日未明から7日夕方にかけて警戒・浸水7日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報7日未明から7日昼前に