広島に原爆が投下されて８０年という節目の８月６日。広島の新井貴浩監督や、元広島の前田健太投手らがＳＮＳで平和への思いを綴った。新井監督は原爆ドーム前での写真とともに「＃恒久平和＃平和への感謝＃カープは広島復興の象徴＃野球ができる喜び」などと綴り、平和への思いを込めた。また、前田は広島時代の写真とともに「日本は今日８月６日ですね。広島にとって、日本にとって、日本人にとって大切な日」と書きだし、