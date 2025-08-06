irienchyが、＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞を開催することを発表した。本発表は、＜irienchy Major 2nd シングルリリースパーティー＞にてアナウンスされ、10月4日に大阪・LIVE HOUSE Pangea、11月3日に福岡・LIVE HOUSE Queblick、11月8日に東京・Shibuya eggmanと3都市を回るツアーを予定している。共同主催となるのは宮原颯（Vo, G）と同郷である福岡で活動中のロックバンド・no moreだ。チケットは