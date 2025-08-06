[8.6 天皇杯4回戦 神戸2-1(延長)東洋大 ノエスタ]天皇杯4回戦1日目が6日に行われ、アマチュア勢で唯一勝ち残る東洋大は、J1・ヴィッセル神戸に1-2で敗れた。準々決勝は8月27日に開催。組み合わせ抽選会は、明日17時より行われる。コロナ禍に行われた第100回大会を除けば、Jリーグ発足以降では初となる大学勢のベスト8進出を目指した東洋大だが、延長戦に及んだ死闘の末に敗れた。東洋大は4-4-2。GK磐井稜真(2年)、DFラインは