【天皇杯4回戦】(レモンS)相模原 2-1(延長)秋田<得点者>[相]高木彰人(34分)、加藤拓己(120分)[秋]佐藤大樹(85分)<警告>[相]常田克人(28分)、西山拓実(75分)、杉本蓮(105分+3)、ピトリック(106分)[秋]飯泉涼矢(54分)主審:清水勇人副審:浜本祐介、廣瀬成昭