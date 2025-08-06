【天皇杯4回戦】(NDスタ)山形 1-2(前半1-0)浦和<得点者>[山]國分伸太郎(10分)[浦]金子拓郎(61分)、小森飛絢(85分)<警告>[山]坂本亘基(90分+1)[浦]荻原拓也(39分)、金子拓郎(90分+1)主審:椎野大地副審:堀越雅弘、赤阪修└涙の一戦から約9か月…FW小森飛絢が浦和を8強に導くバースデーV弾! 山形は勝ち越しゴールが幻に