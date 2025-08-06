【天皇杯4回戦】(ヨドコウ)FC東京 2-1(前半0-0)C大阪<得点者>[F]仲川輝人(55分)、長倉幹樹(80分)[C]香川真司(60分)<警告>[F]高宇洋(90分+6)[C]ルーカス・フェルナンデス(65分)主審:福島孝一郎副審:長谷川雅、坂本晋悟└FW長倉幹樹が天皇杯3戦連発弾含む1G1A!! FC東京、“救世主”の加入後5点目でC大阪破って9年ぶり8強入り