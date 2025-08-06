【天皇杯4回戦】(Eピース)広島 3-0(前半1-0)清水<得点者>[広]前田直輝(45分+1)、中村草太(59分)、木下康介(76分)<警告>[広]前田直輝(20分)、荒木隼人(73分)主審:岡部拓人副審:武部陽介、津野洋平└広島が2年連続の天皇杯8強! 前田直輝、中村草太ら3発で清水とのJ1対決制す…攻守の起点・田中聡が好機連発