[8.6 天皇杯4回戦 FC東京 2-1 C大阪 ヨドコウ]FC東京は6日、天皇杯4回戦でセレッソ大阪に2-1の勝利を収めた。2016年大会以来となる8強入りを果たした。両チームともなかなかチャンスを作れない中、FC東京はDF白井康介が右脚を痛めて続行不可能に。前半31分にDF室屋成との交代を余儀なくされた。同32分にはC大阪がゴール正面からのFKをFWルーカス・フェルナンデスが直接狙ったがGKキム・スンギュに阻まれた。対するFC東京は室