◇セ・リーグ巨人2―0ヤクルト（2025年8月6日東京D）森田のHonda鈴鹿時代の監督だった久芳修平氏（60）が、ネット中継で投球を見守った。社会人時代の3年間、手塩にかけてエースへと成長させた教え子がようやくプロ初勝利。喜びと祝福のメッセージを寄せた。まずは本当におめでとう。投げると聞いて、ジャイアンツTVに登録して見守っていました。プロに入ってケガをしたけど、それを乗り越えられたからか、社会人時代よ