放送作家の野々村友紀子氏（51）が6日放送の「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。人気芸人の素顔を暴露する場面があった。この日は「怒りイライラを抑える11の方法」と題して、評論家が怒りを抑える方法を伝授。その中で野々村氏は、「私、飲んでるときに、たまたま一緒になった後輩が、話しかけても足広げてスマホを見ながら、“はい、はい”って適当に返してきた」と不満を吐露。「まあ、津田なんですけど」と、