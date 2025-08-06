◇サッカー天皇杯4回戦町田1―0京都（2025年8月6日町田GIONスタジアム）FC町田ゼルビアは京都との接戦を1―0で制し、準々決勝進出を決めた。クラブ史上初の8強入り。後半14分にFW藤尾翔太（24）が今大会2得点目となる決勝弾を放った。7日に都内で準々決勝の組み合わせ抽選が行われる。町田の黒田剛（55）監督は試合後の会見で「クラブの歴史に一つ、扉を開けることができたことに喜びがある」と安堵（あんど）した。前