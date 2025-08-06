◇セ・リーグヤクルト0―2巨人（2025年8月6日東京D）ヤクルトは打線が不発。プロ初先発だった森田ら巨人投手陣を打ち崩せず、今季最少タイの2安打で13度目の零敗を喫した。敵地・東京ドームでは開幕から8連敗。そのうち4度が零敗で、1試合平均で1・4点しか奪えていない。以下、試合後の高津臣吾監督との主な一問一答。――森田投手にやられた。「もうちょっと（打線が）積極的にスイングしていくかなと思ったんで