ソフトバンクは６日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に１２―３で大勝。打線が先発全員安打を含む今季最多の１７安打と爆発した。打線が止まらなかった。３回、一死一、二塁から近藤が左中間を破る適時二塁打で２点を先制すると、５回には牧原大、野村に一発が飛び出すなど一挙５点を追加。終わってみれば複数安打が６人も存在した試合だった。しかし、試合後に小久保監督が言及したのは打線ではなく守備だった。初回、先発の大