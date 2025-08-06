タレントの杉浦太陽（４４）が６日、自身のユーチューブチャンネルを更新。育休に入ったことを報告した。杉浦の妻でタレントの辻希美（３８）は現在第５子を妊娠中で今夏、出産予定だ。杉浦の育休は６日から３１日までで、「?休み?っていう言葉が本当に当てはまるのかって感じなんですけれども。仕事に関してはお休みをいただいて、新しい家族が増える準備という意味の育休」と語った。期間中は「新しいリズムをつかむ時間」